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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 10:02

Под Волгоградом водитель малолитражки сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе

Школьник попал в больницу
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Подростка увезли в больницу.

Подростка увезли в больницу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне трагедия случилась в Волжском Волгоградской области: под колеса малолитражки 10 декабря угодил 15-летний пешеход. Парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и был уверен, что его пропустят на «зебре», но 39-летний водитель «Шевроле Спарк» нарушил правила.

Машина ехала со стороны улицы Энгельса, рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном главке. Напротив дома №37 на улице Карбышева на переход слева на право по ходу движения автомобиля вышел школьник. После наезда авто его увезли на «скорой» в больницу.