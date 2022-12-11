В спецоперации на Украине погиб командир взвода из Волгограда Владислав Бакушин

После школы талантливый ученик решил стать военным. Фото: соцсети.

«Плакать долго нельзя, времена сейчас другие: надо попытаться принять… и гордиться, что воспитали героев, защитников России... Можно смело сказать, пусть не в рифму, не в склад, не в строй. Я люблю тебя, Влад! Владислав – ты наш Герой!». Это отрывок из блюза, который в ноябре этого года написала учительница из Волгограда в память о своем ученике Владиславе Бакушине, который учился у нее в 103 школе Советского района. Победитель многих конкурсов и олимпиад по русскому и литературе решил после школы стать не филологом, а военным, и поступил в Новосибирское высшее командное училище. В 22 года он погиб, командуя взводом во время спецоперации на Украине. Как говорят учителя и родные, погиб как герой, за что и был награжден Орденом Мужества.

- Ужасно больно осознавать, что дети твои яркие, талантливые (а мы, классные руководители, всегда считаем их своими) уходят из жизни так рано. Влад, мы помним тебя! – вспоминают молодого бойца, который еще совсем недавно сидел за партой и был гордостью класса, в школе №103.

Владислава призвали на фронт из Москвы, где он служил, и похоронили так же в столице. В СВО он участвовал несколько месяцев. Его гибель подтвердили в Боевом братстве Волгограда.