В Волгоградской области задержали 37-летнюю мать девятерых детей за жестокое обращение с ними

Мамашу привели в отделение и возбудили уголовное дело. В жестоком обращении с детьми она уже созналась. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском задержали 37-летнюю местную жительницу, которую подозревают в жестоком обращении со своими детьми. Дознаватели городского УМВД возбудили на гражданку уголовное дело. По мнению полиции, она систематически издевалась над своими детьми в возрасте от года до 9 лет.

Вообще к 37 годам волжанка уже 9 раз успела побывать в роддоме и выйти оттуда с детьми на руках, но материнский инстинкт у нее так и не проснулся. Троих первых детей у нее забрала опека, ее лишили родительских прав из-за жестокого обращения с детьми. Но она родила еще шестерых. Все погодки, самому младшему ребенку всего год. Но их воспитанием мамаша не занимается, утверждают в полиции.

- Проверка показала, что дети растут в антисанитарных условиях. Мать не заботилась о них должным образом, не покупала одежду. Детям не на чем спать и практически нечего есть, им не покупают игрушки, не водят на прогулки, - сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Но это еще не самое страшное. Малышам еще приходилось терпеть домашнее насилие и побои от матери-тирана.

Сейчас всех детей у родительницы забрали, а на нее возбудили уголовное дело. Решается вопрос о лишении ее родительских прав и на остальных шестерых детей.