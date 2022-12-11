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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 8:37

В Волгоградской области задержали 37-летнюю мать девятерых детей за жестокое обращение с ними

Дети жили без еды, одежды и в антисанитарных условиях, и терпели постоянные побои
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Мамашу привели в отделение и возбудили уголовное дело. В жестоком обращении с детьми она уже созналась.

Мамашу привели в отделение и возбудили уголовное дело. В жестоком обращении с детьми она уже созналась.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском задержали 37-летнюю местную жительницу, которую подозревают в жестоком обращении со своими детьми. Дознаватели городского УМВД возбудили на гражданку уголовное дело. По мнению полиции, она систематически издевалась над своими детьми в возрасте от года до 9 лет.

Вообще к 37 годам волжанка уже 9 раз успела побывать в роддоме и выйти оттуда с детьми на руках, но материнский инстинкт у нее так и не проснулся. Троих первых детей у нее забрала опека, ее лишили родительских прав из-за жестокого обращения с детьми. Но она родила еще шестерых. Все погодки, самому младшему ребенку всего год. Но их воспитанием мамаша не занимается, утверждают в полиции.

- Проверка показала, что дети растут в антисанитарных условиях. Мать не заботилась о них должным образом, не покупала одежду. Детям не на чем спать и практически нечего есть, им не покупают игрушки, не водят на прогулки, - сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Но это еще не самое страшное. Малышам еще приходилось терпеть домашнее насилие и побои от матери-тирана.

Сейчас всех детей у родительницы забрали, а на нее возбудили уголовное дело. Решается вопрос о лишении ее родительских прав и на остальных шестерых детей.