49-летняя женщина погибла в ДТП из-за пьяного лихача в Волгоградской области

Женщин увезли в больницу, но одна из пассажирок скончалась. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сразу трех женщин серьезно покалечил в ДТП пьяный лихач, одна из них позже скончалась в больнице. Авария произошла вечером в субботу, 10 декабря, недалеко от поселка Эльтон в Палласовском районе Волгоградской области. Компания на «Ладе Гранте» неслась по дороге «Быково-Кайсацкое-Эльтон-Отгонный». Пассажирок машины не смутило, что воитель был пьян. Видимо, решив повыделываться перед спутницами, мужчина стал давить на педаль газа, но в какой-то момент так разогнался, что потерял контроль над управлением. Машина слетела с дороги и перевернулась в кювет.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в итоге сам водитель не получил серьезных травм, а трех пассажирок с места аварии увезли в больницу. 49-летняя женщина не выжила, за жизнь 34-летней и 42-летней женщин борются врачи.

Напомним, еще одно жесткое ДТП из-за пьяного водителя случилось в Среднеахтубинском районе примерно в это же время. В столкновении легковушек у поселка Третий Решающий пострадали три человека.