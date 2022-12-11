Три человека пострадали в жестком ДТП из-за пьяного водителя в поселке Третий Решающий под Волгоградом

Три человека госпитализированы с места ДТП. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Жуткое ДТП на повороте в Третий Решающий»: фотографии этого столкновения проезжающие по трассе Краснослободск – Средняя Ахтуба водители начали выкладывать в сеть еще ночью. А утром появились подробности этого жесткого столкновения. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 22.00 10 декабря в Среднеахтубинском районе. Устроил ее 19-летний волгоградец, который сел пьяным за руль «девятки» и едва не убил несколько человек.

Машина под управлением пьяного водителя летела по трассе Краснослободск – Средняя Ахтуба. На повороте в поселок 3-й Решающий молодой водитель выехал на встречку и влетел в лоб «Рено Логану». Машины помяло изрядно, люди чудом остались живы. Как сообщают в региональном главке, с места ДТП в больницы увезли самого виновника ДТП и его 17-летнюю спутницу, а также 47-летнего пассажира «Рено».