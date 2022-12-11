Волгоградцы не смогли улететь в Шарм Эль Шейх 11 декабря

Аэропорт работает в штатном режиме, рейс отменила авиакомпания. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Только 10 дней назад волгоградцы получили возможность сменить зиму на лето и отправиться в декабре в Египет прямиком из волгоградского аэропорта: 1 декабря авиакомпания Nordwind Airlines начала летать из Волгограда в Шарм Эль Шейх. Но уже 11 декабря вылет на популярный курорт из города-героя отменили. По сообщению волгоградского аэропорта, рейс N4 3369 авиакомпании Nordwind Airlines из Волгограда в Шарм Эль Шейх, который должен был вылететь из Гумрака в 0.05 11 декабря, отменен.

- Это решение авиакомпании, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградской воздушной гавани. При этом представители аэропорта пока не могут сказать, будет ли продолжена полетная программа далее. На сайте Nordwind Airlines тоже пока невозможно выбрать билеты на следующие рейсы.

При этом полетная программа только стартовала и пользовалась большим успехом у жителей региона. Судя по расписанию волгоградского аэропорта, самолеты должны отправиться на египетский курорт 11, 21, 30 декабря и 9,20, 30 января. Самый первый самолет из Волгограда в Шарм Эль Шейх улетел при стопроцентной загрузке – в Boeing 737-800 не осталось ни одного свободного места.