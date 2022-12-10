Два волгоградца сделали предложение любимым на катке

Парень позвал девушку замуж на катке. Фото: администрация ЦПКиО

Молодые парни изо всех сил стараются сделать предложение руки и сердца своим любимым девушкам романтичным и необычным. И, похоже, что в Волгограде появилась новая традиция – делать подобные признания на катке. В пятницу и субботу, 9 и 10 декабря сразу две девушки ответили «да», когда их позвали замуж на льду. Обставили одно из важнейших событий в жизни с бенгальским огнями, шампанским и даже фейерверками. Свидетелями счастливого момента стали десятки посетителей катка, сообщил сайту volgograd.kp.ru директор парка Раздолье и ЦПКиО Андрей Еркин.

Один из парней даже толком на коньках кататься не умел, но ради романтики вышел на лед, а затем взял микрофон и опустился на колено. Второй даже коньки надевать не стал. Но обе девушки были счастливы и приняли предложение, а это главное.