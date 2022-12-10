Мужчина умер после уличной драки на юге Волгограда

Полицейские стали свидетелями убийства. Виновника задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Поздним вечером 9 декабря гаишники, проезжая по проспекту Героев Сталинграда, заметили на улице драку двоих мужчин. Наряд ДПС направился к ним. В этот момент один из умужчин ударил другого, тот упал и уже не поднялся. Сотрудники Госавтоинспекции стали свидетелями драки со смертельным итогом. 59-летний мужчина скончался до приезда скорой. Убийцу задержали у его бездыханного тела, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Сотрудники оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков, однако 59-летний мужчина скончался до их приезда, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, конфликт возник из-за пустяка. Погибший получил травму головы, от которой скончался. Теперь задержанному 48-летнему волгоградцу светит приличный срок. Дело полиция направит следователям.