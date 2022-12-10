Погоню со стрельбой устроили в Волгограде за пьяным водителем без прав

Гонщика остановили прицельные выстрелы по колесам. Скрин видео

Чтобы остановить пьяного водителя Renault Arkana без прав в Волгограде сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню по улицам города. Остановить лихача удалось только прицельными выстрелами по колесам. Происшествие случилось поздно вечером 9 декабря 2022 года в Дзержинском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Подозрительный автомобиль наряд ДПС попытался остановить в Дзержинском районе. Но водитель только прибавил газ и попытался скрыться, грубо нарушая правила, выезжая на встречку и раз за разом создавая аварийные ситуации. К погоне присоединилось несколько машин. В итоге гаишникам пришлось сделать начала предупредительные, а затем и прицельные выстрелы по колесам. Никто не пострадал, но ехать дальше гонщик не смог.

За рулем оказался явно пьяный 32-летний ранее лишенный прав водитель. Его задержали. Теперь лихачу грозит уголовная ответственность.