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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 11:32

Погоню со стрельбой устроили в Волгограде за пьяным водителем без прав

Сотрудники ДПС остановили лихача прицельными выстрелами по колесам
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Гонщика остановили прицельные выстрелы по колесам. Скрин видео

Гонщика остановили прицельные выстрелы по колесам. Скрин видео

Чтобы остановить пьяного водителя Renault Arkana без прав в Волгограде сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню по улицам города. Остановить лихача удалось только прицельными выстрелами по колесам. Происшествие случилось поздно вечером 9 декабря 2022 года в Дзержинском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Подозрительный автомобиль наряд ДПС попытался остановить в Дзержинском районе. Но водитель только прибавил газ и попытался скрыться, грубо нарушая правила, выезжая на встречку и раз за разом создавая аварийные ситуации. К погоне присоединилось несколько машин. В итоге гаишникам пришлось сделать начала предупредительные, а затем и прицельные выстрелы по колесам. Никто не пострадал, но ехать дальше гонщик не смог.

За рулем оказался явно пьяный 32-летний ранее лишенный прав водитель. Его задержали. Теперь лихачу грозит уголовная ответственность.