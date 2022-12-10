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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 10:04

Волгоградский студент проиграл в онлайн казино деньги на учебу

Его родители написали заявление на интернет-мошенников
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Парню через соцсеть предложили сыграть онлайн.

Парню через соцсеть предложили сыграть онлайн.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Неприятная история случилась с 17-летним студентом колледжа из города Николаевска Волгоградской области. Парень проиграл в онлайн казино 60 тысяч рублей - деньги, которые родители отложили на обучение. Родители написали заявление в полицию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

Отец проигравшегося студента пришел к полицейским 9 декабря. Он решил привлечь к уголовной ответственности интернет-мошенников, которые развели его сына-студента. На парня вышли в соцсети и предложили гарантированно удвоить имеющиеся средства. Все что этого нужно – сделать ставку в казино, ссылку на которую «добрые люди» ему тут же прислали. Юный игрок положил 60 тысяч на депозит и остался без денег на учебу.

Полиция напоминает, что в России онлайн казино нелегальны.