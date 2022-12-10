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НовостиОбщество10 декабря 2022 9:05

Мусор от ремонта Аллеи Героев вывозили на стихийную свалку под Волгоградом

Росприроднадзор выявил факт сброса отходов на почву
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Свалку устроили прямо в СНТ. Фото: управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Свалку устроили прямо в СНТ. Фото: управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

В Волгограде строительный мусор, образовавшийся в ходе спешной реконструкции Аллеи Героев, свозили на стихийную свалку СНТ «Раздолье» Городищенского района. Факт сброса отходов на почву зафиксировали инспекторы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

- По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам, произведен расчет размера вреда, причиненного почве, - рассказали в ведомстве.

О том, что неподалеку от Городище появилась стихийная свалка, инспекторам сообщили 8 декабря. Выехав на место, сотрудники Росприроднадзора и экспертами ЦЛАТИ по Волгоградской области нашли подтверждение этой информации. Взяли пробы отходов, почвы, а также измерили площадь захламления.

Напомним, срочный ремонт на Аллее Героев начался в ноябре 2022 года. Почти за 300 миллионов рублей контракт достался МБУ «Северное», которая наняла подрядчиков. Изначально мэрия заявила, что еще приличную плитку будут заново укладывать в районах. Но в итоге обнаружили ее вместе со строительным мусором на свалке в СНТ «Раздолье».