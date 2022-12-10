«Свет Великой Победы» давно стал визитной карточкой Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сразу два волгоградских проекта стали победителями национальной премии «Патриот – 2022». Запомнившийся многим «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане стал лучшим проектом с использованием современных цифровых технологий в России. А «Бронекатер БК-31. Цена Победы» военно-исторического музея «Наследие» - лучшим военно-патриотическим проектом, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете культуры Волгоградской области.

«Свет Великой Победы», который заливает Родину-мать в День Победы, давно стал визитной карточкой Волгограда. Посмотреть на световую инсталляцию приезжают туристы из разных городов. Отметили этот проект в 2022 году и как одно из лучших туристических событий премии RUSSIAN EVENT AWARDS.

Музейный комплекс бронекатер БК-31, который в этом году открыли на Центральной набережной, тоже станет популярным у туристам благодаря современному оформлению. В этом году проект также отметили на международной премии #МЫВМЕСТЕ.