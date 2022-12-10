На видео попало ДТП с наездом на пешехода на западе Волгограда

Водитель не уступил дорогу пешеходу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Дзержинском районе Волгограда 55-летний водитель на «Ладе Калина» наехал на 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу на «зеленый» сигнал светофора. ДТП, которое произошло днем 9 декабря на пешеходном переходе на улице Исторической, попало на видео. Пострадавшая получила травму головы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате ДТП пешеход с травмой головы доставлена в больницу, - рассказали в полиции.

На видео видно, как «Лада Калина» поворачивает на перекрестке. В это время через дорогу по пешеходному переходу идет женщина – ей горит зеленый сигнал светофора. Волгоградка осторожна, она оглядывается, находясь в потоке машин. Но автомобиль не притормозил на повороте и сбил пешехода. Женщина с размаха упала на асфальт и какое-то время оставалась неподвижной.