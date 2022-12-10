В Волгоградской области в выходные ожидаются туман, морось, сильный ветер и гололед

Снега в Волгограде пока не будет. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области заметно потеплело. Днем и ночью температура около нуля. В выходные, 10 и 11 декабря 2022 года погода будет переменчивой. Легкий минус или плюс будет неприятным, учитывая сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Если в Волгограде существенных осадков синоптики не прогнозируют, то в районах области ожидаются туман, мокрый снег и гололед, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде в субботу, 10 декабря днем около нуля. В ночь на воскресенье подморозит до минус 2-4 градуса, днем 11 декабря будет плюс 1-3 градуса.

В районах Волгоградской области днем в субботу разброс температур будет от нуля до 5 градусов мороза. В ночь на 11 декабря местами температура опустится до минус 4-9 градусов, днем потеплеет – от минус 2 до плюс 3, в отдельных районах будет до 6 градусов тепла.