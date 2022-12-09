В Волгограде внедорожник после ДТП опрокинулся на крышу

Внедорожник едва не протаранил частный дом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Дзержинском районе Волгограда днем 9 декабря иномарка въехала во двор частного дома на улице Хорошева и перевернулась. По предварительным данным, виновником ДТП стал 72-летний водитель Hyundai, который столкнулся с Toyota RAV4. От удара внедорожник на скорости наехал на кирпичную кладку у дома и опрокинулся на крышу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- 72-летний водитель Hyundai, двигаясь по улице Рионской, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате такого кульбита 78-летний водитель Toyota получил различные травмы. С места аварии мужчину увезли в больницу.