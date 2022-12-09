Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 13:24

Волгоград закупает 5 КДМ для уборки дорог

Комбинированные дорожные машины можно будет использовать круглый год
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Город закупит пять новых машин для уборки дорог.

Город закупит пять новых машин для уборки дорог.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград закупает 5 комбинированных дорожных машин, которые можно будет использовать круглый год для уборки, обработки и полива дорог. Городские власти инициировали проведение аукциона для укрепления технической базы муниципальных дорожных предприятий, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Новые КДМ будут универсальными. У каждой машины предусмотрен бункер на 8-10 кубов, щетки для чистки дорог, передний снегоочиститель и распределитель противогололедных материалов. Навесное оборудование можно будет менять без труда, позволит использовать спецтехнику и зимой, и летом. Новое оборудование получит МБУ «Северное».

В этом году город также закупил спецтехнику для прочистки ливневок: роботизированную телесистему мониторинга, по два каналопромывочных автомобиля и илососа.