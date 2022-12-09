Волгоград закупает 5 КДМ для уборки дорог

Город закупит пять новых машин для уборки дорог. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград закупает 5 комбинированных дорожных машин, которые можно будет использовать круглый год для уборки, обработки и полива дорог. Городские власти инициировали проведение аукциона для укрепления технической базы муниципальных дорожных предприятий, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Новые КДМ будут универсальными. У каждой машины предусмотрен бункер на 8-10 кубов, щетки для чистки дорог, передний снегоочиститель и распределитель противогололедных материалов. Навесное оборудование можно будет менять без труда, позволит использовать спецтехнику и зимой, и летом. Новое оборудование получит МБУ «Северное».

В этом году город также закупил спецтехнику для прочистки ливневок: роботизированную телесистему мониторинга, по два каналопромывочных автомобиля и илососа.