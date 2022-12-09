Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 13:10

Волгоградский приют «Дино» просит помочь с ремонтом кровли в вольерах

За 11 лет существования приюта условия в помещениях для собак ухудшились
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: приют Дино.

Фото: приют Дино.

В этом году волгоградскому приюту «Дино» исполнилось 11 лет. Волонтеры своими силами содержат более 300 сотен собак и других животных, в том числе двух львят. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru зоозащитники, «старенькому» приюту нужна срочная реабилитация – кровля в вольерах для собак оставляет желать лучшего. Для ремонта нужно 60 профлистов.

- Пришло время, когда старенькому «Дино» тоже потребовалась помощь и реабилитация, ведь у нас по-прежнему проживает порядка 300 собак, которым необходимо создать благоприятные условия для предстоящей зимовки, - говорят волонтеры.

В официальной группе в соцсетях (ссылка) есть информация о том, как можно помочь животным, спасенным с улицы. Неравнодушные волгоградцы могут перечислить средства или привезти профлисты, в том числе б/у.

- Только с Вашей помощью мы сможем «подлечить» старенького «Дино»! – говорят волонтеры.