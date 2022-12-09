В Волгограде составили список тротуаров для ремонта в 2023 году

Тротуары планируют к ремонту во всех районах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде депутаты гордумы составили список тротуаров, которые они предлагают отремонтировать в 2023 году. В основу перечня легли пожелания жителей, которые они озвучили своим избранникам, особое внимание уделили подходам к социально значимым объектам и общественным местам. Свой список парламентарии направили в администрацию Волгограда, чтобы та включила тротуары в план по благоустройству, сообщили сайту volgograd.kp.ru в городской Думе.

- При выборе участков для ремонта учитывается состояние дорожного покрытия, плотность пешеходного трафика, близость к детсадам, школам и медучреждениям, - рассказали в гордуме.

В целом в бюджет Волгограда на 2023 года заложили 5,7 миллиарда рублей на ремонт дорог и тротуаров. Два контракта на ремонт дорог на ближайшие пару лет уже заключили с дорожниками. Несколько улиц в центре города уже отремонтировали досрочно.