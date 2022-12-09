Под Волгоградом открылся отремонтированный за 20 млн рублей ДК

Фото: пресс-служба АВО.

9 декабря первые зрители пришли в отремонтированный Дом культуры в Палласовске Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, на преображение ДК в рамках нацпроекта «Культура» из бюджета выделили 20 миллионов рублей. В здании отремонтировали фасад, кровлю, обновили зрительный зал, сцену, разные помещения, фойе и холл.

Сегодня для гостей подготовили специальную праздничную программу. В ДК работают 35 творческих кружкой, секций и клубов, которые посещают более 500 местных жителей, в том числе и дети.

- В Волгограде продолжается реконструкция НЭТа и ТЮЗа, бывшего кинотеатра «Победа», где разместится многофункциональный Дом детства. В муниципальных образованиях создают современные модельные библиотеки, обновляют детские школы искусств, - добавили в обладминистрации.