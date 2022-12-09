На выходных в Волгоградской области потеплеет до +6 градусов

В регионе потеплеет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После двадцатиградусных морозов в Волгоградской области потеплеет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 10 и 11 декабря ожидается до +6 градусов. Такие температуры будут только в южных районах. На большей территории области в субботу будет 0...+3, в воскресенье -2...+3 градусов.

В эти выходные ночная температура упадет до 2...-7 (местами до -13), +1...-4 (местами до -9) соответственно. Помимо потепления волгоградцев ждут различные погодные явления – туман, гололед на дорогах, снег, снег с дождем, переохлажденная морось. Особенно осторожными нужно быть автомобилистам. На трассах в последние дни увеличилось число смертельных ДТП. Стоит сменить летнюю резину на зимнюю и соблюдать ПДД,