В Волгограде полицейские помешали изобретательным рецидивистам обокрасть иномарку

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Дзержинском районе Волгограда при взломе иномарки попались двое воров. Полицейские задержали ранее неоднократно судимых 47-и и 36-летних мужчин. Их подозревают в покушении на кражу имущества из Skoda, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Рецидивисты искали по дорогу дорогие иномарки. Выбирая машину, они следили за ней и ждали, пока хозяин припаркуется и уйдет. Воры останавливались рядом и начали вскрывать автомобиль, им не мешала сигнализация, так как они ее выключали при помощи специального устройства, которое перехватывает сигнал. Так они беспрепятственно обчищали машины.

Из Skoda мужчины успели стащить дорогущий ноутбук Apple, после чего их с поличным задержали оперативники. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Рецидивистам грозит до пяти лет тюрьмы. В ближайшее время их должны поместить в СИЗО.

- Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным кражам, совершенным на территории региона, - отметили в региональном Главке МВД.