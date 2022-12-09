В Волгограде стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин

Чиновники оценят убранство кафе и магазинов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде стартовал традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление кафе, ресторанов, ярмарок и рынков, объектов торговли и сферы услуг. Принять участие в нем могут предприятия и ИП. Оценят праздничное убранство с 16 по 28 декабря 2022 года в трех номинациях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

За лучшее оформление новогодних витрин и окон отметят предпринимателей в номинации «Витрин чудесное мерцание». Территорию перед входом и сам вход - в номинации «В преддверии чудес». А внутреннее убранство объекта торговли – в номинации «Зимняя феерия». Оценивать будут подсветку, украшения, декорации, световые инсталляции.

- Приветствуется размещение на деревьях световой сетки или «светового дождя», установка на прилегающей территории светящихся украшений, снежных или ледяных объемных фигур, искусственных или натуральных елей, - отмечают в мэрии.

Конкурс пройдет в два этапа. С 16 по 24 декабря 2022 года по два претендента на победу в каждой номинации отберут в каждом из районов Волгограда. Городской этап продлится с 25 по 28 декабря. Заявку об участии можно подать в районную администрацию, приложив фото. Получить консультации можно по телефону 8(8442)30-14-33.