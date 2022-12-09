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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:20

В Волгоградской области выясняют причины внезапной смерти школьницы

Девочка скончалась накануне в Иловлинской ЦРБ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Девочку едва довезли до больницы.

Девочку едва довезли до больницы.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области внезапно умерла второклассница из Иловлинского района. Восьмилетнюю школьницу привезли в Иловлю в центральную районную больницу из хутора Озерки в крайне тяжелом состоянии накануне, 8 декабря 2022 года. Помочь ей медики не смогли, девочка в тот же день скончалась. Причины внезапной смерти теперь выясняют эксперты, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- На сегодняшний день устанавливается причина смерти несовершеннолетнего, доставленного в Иловлинскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, - рассказали в облздраве.

Выяснить, что могло стать причиной летального исхода 8-летнего ребенка, поможет экспертиза. Сейчас в обстоятельствах этой трагедии разбираются следователи.