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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:14

Под Волгоградом приставы арестовали компанию должника стоимостью 24 млн

Если бизнесмен не погасит налоги, имущество реализуют
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина задолжал 28 млн рублей налогов.

Мужчина задолжал 28 млн рублей налогов.

Фото: "КП" Архив

Судебные приставы Михайловского района долго предупреждали местного бизнесмена о необходимости погасить крупные налоги, накопившееся за последнее время, однако мужчина игнорировал обязанность. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, исполнителям пришлось арестовать компанию должника.

Организация занималась оптовой торговлей пива. Общая стоимость – почти 24 миллиона рублей. при этом долги по налогам – 28 миллионов.

- Если предприятие не выплатит долг, имущество передадут на принудительную реализацию в счет его погашения, - уточнили в пресс-службе регионального профильного ведомства.