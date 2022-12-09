Под Волгоградом приставы арестовали компанию должника стоимостью 24 млн

Мужчина задолжал 28 млн рублей налогов. Фото: "КП" Архив

Судебные приставы Михайловского района долго предупреждали местного бизнесмена о необходимости погасить крупные налоги, накопившееся за последнее время, однако мужчина игнорировал обязанность. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, исполнителям пришлось арестовать компанию должника.

Организация занималась оптовой торговлей пива. Общая стоимость – почти 24 миллиона рублей. при этом долги по налогам – 28 миллионов.

- Если предприятие не выплатит долг, имущество передадут на принудительную реализацию в счет его погашения, - уточнили в пресс-службе регионального профильного ведомства.