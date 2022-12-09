Случаев бешенства в Волгоградской области за пять лет стало меньше в 16 раз

На волгоградцев стали чаще нападать бродячие собаки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области за последние 5 лет количество случаев бешенства у диких и домашних животных снизилось в 16 раз. Если в 2018-м таковых было более 160, то в 2022 году заболевание зафиксировали всего у 10 животных, сообщила сайту volgograd.kp.ru председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова.

- Этот показатель является низким для территории, которая в силу природных и климатических особенностей является местом обитания диких животных (грызунов, диких плотоядных), выступающих природным резервуаром для вируса бешенства, - рассказала Галина Аликова.

Чтобы снизить число заболеваний домашних животных и скота бешенством в 2022 году в регионе использовали более 515 тысяч доз вакцины. Плюс к этому для диких животных разложили более 1,2 миллиона доз. Сейчас в регионе имеется достаточный запас вакцины. При этом сделать прививку своим питомцам волгоградцы могут совершенно бесплатно в любом отделении государственной ветеринарной службы.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в этом году в Волгоградской области число нападений диких животных на людей выросло на 31%.