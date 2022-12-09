В Волгоградской области родных участников СВО трудоустроят за счет регионального бюджета

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области компании и организации, которые трудоустраивают членов семей участников специальной военной операции, будут получать субсидии из регионального бюджета. Региональная администрация подготовила проект постановления.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ, субсидии будут предоставляться тем работодателям, которые трудоустраивают супругов, детей, родителей трудоспособного возраста граждан, которые участвуют в СВО на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. За счет региональной казны будет выплачиваться зарплата тем жителям, чьи родные впервые подписали контракт в качестве военнослужащего или добровольца после 24 февраля 2022 года.

В настоящий момент проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.