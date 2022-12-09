В Волгограде на видео попал наезд «Газели» на 17-летнюю девушку-пешехода

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В четверг, 8 декабря, в Дзержинском районе Волгограда под колеса фургона попала 17-летняя девушка. ДТП засняли камеры наружного видеонаблюдения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в обеденное время 22-летния водитель «Газели» ехал со стороны бульвара 30 лет Победы в направлении проспекта Жукова. При повороте молодой мужчина грубо нарушил правила дорожного движения.

- Напротив дома № 38 по улице Землячки при повороте в нарушение разметки совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу, - уточнили в областном главке МВД.

Девушка получила травмы. Приехавшие медики увезли ее в больницу. Проводится проверка.