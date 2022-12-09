В Волгограде задержали курьера телефонных мошенников

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейские и сотрудники регионального УФСБ задержали пособника телефонных мошенников. 20-летний житель Быковского района был курьером у аферистов, забирая деньги у обманутых пенсионеров. За 2 дня он успел побывать у трех жертв мошенников, забрав у них в общей сумме почти миллион рублей. Курьер собирал деньги у пенсионеров и перечислял их на счет аферистов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

У 83-летней пенсионерки курьер забрал 100 тысяч рублей, у 84-летней волгоградки – 400 тысяч. На следующий день еще одна 83-летняя жительница города отдала ему 480 тысяч рублей. Правда, к этому моменту оперативники установили личность преступника и на третьем адресе задержали его с поличным.

Пенсионеры становились жертвами мошенников, которые действовали по старой схеме. Они звонили пожилым людям, представляясь родственниками, и сообщали, что попали в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, звонившие просили помочь им с деньгами.

На курьера были возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.