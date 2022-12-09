В Волгоградской области число нападений диких животных на людей выросло на 31%

Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев о риске заражения бешенством Фото: Олег УКЛАДОВ

9 декабря Роспотребнадзор по Волгоградской области предупредил жителей о возросшем риске заражения вирусом бешенства. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в 2022 году 9259 человек укусили дикие животные, что на 1,7% выше прошлогодних показателей и на целых 31,6% превышает статистику за последние годы.

- Случаев заболевания бешенством года среди населения области в истекшем периоде 2022 года не зарегистрировано, - отметили в областном Роспотребнадзоре.

При этом специалисты предупреждают, что дикие и домашние животные все чаще становятся переносчиками бешенства. Это смертельная болезнь. Спасает только вакцинация. Сразу после укуса животного нужно промыть рану с мылом в течение 10 минут. Если рана глубокая – можно использовать шприц. Затем необходимо обратиться в травмпункт и пройти иммунопрофилактику.