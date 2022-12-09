В Волгоградской области средний размер пенсии составляет почти 17,5 тысячи рублей

В Волгоградской области проживают более 712 тысячи пенсионеров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области проживают 712 564 пенсионера. Такие данные на 1 октября 2022 года приводит Волгоградстат. Из общего числа пенсионеров 16,5% из них продолжают работать. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные органа статистики, средний размер пенсии в Волгоградской области составил 17 480 рублей – это на 17% больше, чем он был на 1 октября 2021 года.

В регионе пенсию по старости получают 598,8 тысячи человек, по инвалидности – 36,1 тысячи волгоградцев. По случаю потери кормильца выплаты полагаются 37 тысячам жителей, социальные пенсии начисляются 38,3 тысячи человек.