В Волгограде 9 декабря электричество отключат в четырех районах

В Волгограде в пятницу без света частично останутся 4 района Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в конце рабочей недели электричество отключат в четырех районах. В пятницу коммунальные неудобства возникнут у жителей десятков домов из-за продолжающихся плановых работ на электрооборудовании. Без света волгоградцы останутся на 3-8 часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 9 декабря электроснабжения временно не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 12.00 электричество отключат в доме №13 в поселке Металлургов. В Дзержинском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей ул. Руднянской, 16-38, 21-39, 24а.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся следующие адреса: пер. Рыбинский, 1-21, 2-14, 2а, 7а, 17а, 18-22, 22а, пер. Ленкоранский, 1-15, 2-14, 3а, 5а, 7а, 10а, 14а, пер. Ченстоховский, 2а, ул. Елисеева 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а, ул. Чембарская, 18а, 18-26, 57д, 59-69, 61а, пер. Чембарский, 52, ул. Череповецкая, 50, 52, 52а, 60, ул. Новоузенская, 52, 55-99, 56/3, 56/4, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а. В Красноармейском районе с 9.00 до 14.00 обесточат ул. Плеханова, 51а, 53, 57-97, 57а, 57б, 178/33, 178/59, 178/23, 178/16, 178/15, ул. Ленинаканскую, 51-109, 52-82, 89, ул. Костюшко, 72-84, 90-112, СНТ Шлюзовик, 2-16, 3-7.