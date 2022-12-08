В Волгоградской области выросли цены на творог, сметану и овощи

Килограмм огурцов в среднем стоит 128,54 рубля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградстат подвел итоги очередного еженедельного мониторинга цен на продукты. Снова на рынках и в магазинах Волгоградской области не обошлось без роста цен. С 29 по 5 декабря подорожало большинство овощей. За неделю на 12,79% или на 14,5 рубля поднялись ценники на огурцы, килограмм которых в среднем теперь стоит 128,54 рубля. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Волгоградстата. На 1,01% стал дороже картофель, на 3,11% - лук, на 1,96% - свекла, на 3,44% - морковь. Также стала выше стоимость на 2,46% на мясные консервы для детей, на 2,37% - на пастеризованное молоко, на 2,27% - на сметану, на 2,21% – на конфеты, на 2,43% - на поваренную соль, на 1,17% - на бананы.

Среди подешевевших продуктов также есть овощи, так на 1,13% снизились цены на капусту. Яблоки стали выгоднее на 2,33%, сосиски и сардельки – на 2,8%, сливочное масло – на 1,03%, молочные смеси для детей – на 1,12%, чай – на 2%, рис – на 1,68%, гречка – на 2,98%. За неделю немного снизились цены и на водку – на 1,14%.