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НовостиОбщество8 декабря 2022 14:28

Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской области

Владимир Путин подписал соответствующий указ
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В регионе назначены новые судьи.

В регионе назначены новые судьи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Волгоградскую область тоже затронули кадровые перестановки. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официально опубликованный документ, заместителем председателя Ворошиловского районного суда назначили Федора Новикова, а председателем Урюпинского райсуда стала Ирина Савченко.

В областных и районных судах число служителей Фемиды увеличилось на семь. Екатерина Абакумова будет работать в облсуде, в Волжский райсуд назначены судьями Клавдия Кузь и Ирина Малаева. Маргарита Кузнецова теперь будет вершить правосудие в Ворошиловском райсуде, Елена Бессалова – в Красноармейском, Инна Перебаскина – в Михайловском райсуде, Евгения Литвинова – в Руднянском.