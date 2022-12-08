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НовостиОбщество8 декабря 2022 14:27

В Волгограде открылись более 10 ледовых катков

Большинство из них работает по погоде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
К выходным откроют еще несколько катков.

К выходным откроют еще несколько катков.

Фото: Тимур ХАНОВ.

С приходом морозов во всех районах Волгограда заливают лед на катках. Желающих покататься на коньках ждут первые полтора десятка площадок. Открывают катки по мере готовности, режим работы большинства зависит от погоды, на нескольких есть морозильное оборудование, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Одними из первых начали работать каток в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе и каток «Южный полюс» в СК «Каустик» в Красноармейском. Работают ледовые арены в Кировском районе в парке за «Авангардом», в Советском у «Акварели», на Тракторном - в парке Аттракционов, на площади Дзержинского и в спорткомплексе Спартанец. На Красном залили лед на стадионе «Зенит» и в парке Гагарина, в Центре пока два катка – в пойме Царицы и в ЦПКиО, оба – с холодильным оборудованием.

Также готовят к открытию катки в Комсомольском саду и в Дзержинском районе в парке «Русь», возле ТРК «Парк Хаус» и у КДК «21 век».

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