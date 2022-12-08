В Волгограде сняли режим ЧС после коммунальной аварии на коллекторе в пойме Царицы

В Волгограде сняли режим ЧС из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде тихо решили снять режим ЧС после крупной коммунальной аварии в пойме Царицы, из-за которой без воды и отопления почти на неделю остались 200 тысяч жителей города. Постановление о снятии режима ЧС подписал мэр Владимир Марченко еще 2 декабря. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный документ.

- Отменить с 15 час. 00 мин. 2 декабря 2022 г. режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления муниципального звена городского округа Волгоград территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и местный уровень реагирования, - сообщается в постановлении.

Документ вступил в силу со дня его подписания. Режим ЧС в Ворошиловском и Советском районах Волгоград был введен 29 октября. По информации мэрии, его введение было необходимо, в частности, для оперативного принятия решений, привлечения сил и средств сторонних организаций без проведения продолжительных согласований и формальных процедур. Коммунальная авария, которая стала крупнейшей в истории областного центра, произошла вечером 27 октября в пойме Царицы. Из-за обрушения канализационного коллектора без воды и отопления почти на неделю остались жители Советского и Ворошиловского районов. Из-за ЧП были возбуждены уголовные дела. Кроме того, в Волгограде приняли решение проложить в пойме Царицы новый коллектор, из-за чего перекопали часть парка «Раздолье».