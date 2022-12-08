9 декабря в Волгоградской области потеплеет до +2 градусов Фото: Юлия Данильченко

Завтра, 9 декабря, в Волгоградской области ожидается резкое потепление. Речь только южных районах региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Гидрометцентра, дневная температура воздуха поднимется до 0...+2 градусов. На большей части области будет -1...-6 градусов. В Волгограде тоже будет морозно – до -3...-5 градусов.

Ночью в области сохранятся сильные заморозки. По прогнозам синоптиков, в среднем ожидается -7...-12, местами -16 градусов. Из-за перепадов температур возможны туманы, гололедно-изморозевые явления. В течение дня синоптики обещают небольшой снег.

В Волгограде осадков не будет, но ожидается сильный юго-восточный ветер, порывы которого достигнут 8-13 метров в секунду.