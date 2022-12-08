Волгоградца оштрафовали за дискредитировавшие ВС РФ баннеры

Руслана Нарушаева оштрафовали на 85 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 декабря Центральный райсуд Волгограда оштрафовал Руслана Нарушаева на 85 тысяч рублей за два эпизода дискредитации ВС РФ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов, в октябре 2022 года волгоградец повесил тканевый баннер с надписью на Комсомольском мосту. В ноябре этого же года мужчина второй раз нарушил закон, на этот раз баннер появился на улице Землячки на склоне лесопосадки напротив Мамаева кургана.

Действия Нарушаева классифицировали по статье 20.3.3 КоАП РФ. И хотя состав преступления очевиден, волгоградец вину свою не признал, хотя не отрицал, что это он повесил баннеры.

- За указанные правонарушения суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей (эпизод на мосту) и 40 000 рублей (эпизод на Землячки), - уточнили в райсуде.

Мужчина может обжаловать постановление.