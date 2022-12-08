Молодой водитель погиб в ДТП с фурой на трассе под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области в последние дни участились смертельные ДТП. Очередная трагедия произошла утром 8 декабря в Дубовском районе. В 7.10 на 649 километре трассы «Сызрань – Саратов - Волгоград» 20-летний водитель на Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, оба автомобиля были на зимней резине.

В результате происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи скончался водитель легковушки.

- На месте работает следственно оперативная группа, экипажи отдельного батальона областной Госавтоинспекции. Движение осуществляется в штатном режиме. Выясняются все обстоятельства, - отметили в региональной полиции.

Напомним, 8 декабря еще одно смертельное ДТП произошло в Иловлинском районе. Погиб водитель микроавтобуса, еще 2 человека пострадали.