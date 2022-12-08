На волгоградских заправках продолжает дорожать дизельное топливо

В Волгоградской области дорожает дизельное топливо Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области вторую неделю дорожает дизельное топливо. С 29 ноября по 5 декабря на заправках оно выросло в цене на 25 копеек. Теперь дизельное топливо в среднем стоит 55,12 рубля за литр, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Всего на одну копейку стал дороже бензин марки АИ-95, литр которого на АЗС в среднем стоит 53,37 рубля. остались прежними цены на бензин АИ-92 и АИ-95 – 48,08 и 59,19 рубля за литр соответственно.