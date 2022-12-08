В Волгограде судят мать, сбросившую с балкона двух маленьких дочек

Прокуратура передала дело в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении матери из Волгограда, которая в июне 2022 года сбросила с балкона 16-этажного дома на улице Исторической в Дзержинском районе двух дочек 5 и 7 лет, а затем и сама умерла. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, несмотря на то, что обвиняемой нет в живых, близкие женщины были против прекращения уголовного дела. В таких случаях дело рассматривается в судебном порядке.

- Через представителя женщины (родного брата) следственными органами ей предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц), - уточнили в прокуратуре.

Напомним, страшная трагедия произошла 29 июня. У погибшей женщины были двое детей и супруг. Семья жила дружно, насилия к супруге мужчина не применял. Вероятно, на отчаянный поступок волгоградку толкнули проблемы с психическим здоровьем.