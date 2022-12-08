В Волгоградской области упростят переход на спецсчета для ускорения капремонта

Дома смогут переходить на спецсчет в течение месяца. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области планируют упростить переход от «общего котла» на специальные счета для домов, где необходимо ускорить проведение капитального ремонта. На сегодня в регионе более 12% или около 1400 МКД аккумулируют взносы на капремонт на спецсчетах. Проблему обсудили на «круглом столе» депутаты, чиновники профильных комитетов, общественники и представители регоператора, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской облдуме.

Напомним, сейчас у волгоградцев есть два способа формирования фонда капремонта – в «общем котле» у регоператора и на спецсчете конкретного дома. Перейти с одного на другой можно только через год после собрания собственников, на котором было принято такое решение. При этом множество домов нуждаются в срочном капитальном ремонте, а процесс тормозит формальность.

Отрегулировать этот вопрос помогут поправки в закон «Об организации проведения капитального ремонта…». Согласно им собственники смогут переходить на спецсчет в течение месяца после внесения изменений в региональную программу.