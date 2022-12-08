Под Волгоградом двое мужчин до смерти забили приятеля и спрятали тело в сарае

Следователи продолжают расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Фролово Волгоградской области возбудили уголовное дело на двоих мужчин, которые во время застолья зверски забили до смерти своего 38-летнего приятеля, а затем спрятали его тело в сарае. 35-летнего и 34-летнего фроловчан подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

Тело пропавшего без вести 38-летнего жителя Фролово обнаружили 7 декабря 2022 года в одном из частных домовладений на улице Матросова. Мужчина скончался от множества травм, в том числе черепно-мозговой. По версии следствия, произошло это 1 декабря, после застолья и конфликта между потерпевшим и двумя его приятелями.

Забив собутыльника до смерти, мужчины продолжили выпивать. После решили спрятать его тело во дворе, смыли кровь, сожгли все, что могло вызвать подозрения. Через два дня тело решили перепрятать понадежней. Разобрали пол в сарае, похоронили погибшего в яме и заново собрали пол.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, следователи будут ходатайствовать о заключении их под стражу.