Пострадавшим в ДТП на Ставрополье баскетболисткам из Волгограда выплатят по 50 тыс. рублей

Водитель легковушки, устроивший аварию, получил срок. Фото: очевидцев аварии

Депутаты Волгоградской городской Думы решили выделить дополнительную материальную помощь юным баскетболисткам, пострадавшим в ДТП на Ставрополье весной 2021 года. Для этого внесли изменения в Положение о дополнительных мерах социальной помощи, расширив категории получателей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в гордуме.

- Социальная помощь будет носить заявительный характер. Она будет выплачиваться единовременно в размере, не превышающем 50 тысяч рублей, - рассказали в городском парламенте.

Получившие тяжелые травмы баскетболисты СШОР №2 попадают под категорию несовершеннолетних с ранениями различной степени тяжести после ДТП с участием автобусов, в котором пострадали и (или) погибли трое и более детей.

Напомним, страшная авария 30 апреля 2021 года унесла жизни пяти девочек-баскетболисток. В тот день водитель ВАЗ 2109 вылетел на встречку для обгона и врезался в фуру. Многотонный грузовик от удара рухнул прямо на микроавтобус, который вез юных волгоградских баскетболисток на соревнования в Черкесск. Всего в автобусе было 18 человек. 13 спортсменок, тренер, два водителя, один из которых ехал с двумя детьми. Легкие ранения получила лишь одна из ехавших в том микроавтобусе. У остальных – сложные травмы, они до сих пор нуждаются в лечении и реабилитации.