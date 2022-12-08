В Волгоградской области закупают на 3 млн рублей новогодние подарки для детей участников СВО

Дети получат 12 тысяч сладких наборов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградская государственная академия последипломного образования на 3 миллиона рублей закупает 12 тысяч новогодних подарков для детей военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО. Закупку сладких наборов у единственного поставщика разместили на сайте госзаказов, сообщает сайт volgograd.kp.ru

Согласно документам, за 3 миллиона поставщик должен до 25 декабря 2022 года поставить на склад заказчика 12 тысяч сладких новогодних наборов с конфетами и шоколадом. Каждый подарок для детей участников СВО из Волгоградской области должен весить не менее полкило. Внутри празднично оформленной картонной коробки должны быть 50 граммов молочного шоколада с новогодней символикой, 19 карамельных конфет и 19 шоколадных, среди которых «Конфилочка», «Филадель ночь», «Арсения», «Отражение люкс» и другие производства волгоградской кондитерской фабрики.

Ранее эта же академия уже объявляла большие закупки более ста тысяч новогодних подарков для волгоградских детей. Собирают в регионе и подарки для самих бойцов, которые находятся в учебных центрах и на передовой.