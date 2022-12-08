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НовостиОбщество8 декабря 2022 8:30

В Волгоградской области закупают на 3 млн рублей новогодние подарки для детей участников СВО

Детям подарят 12 тысяч сладких наборов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дети получат 12 тысяч сладких наборов.

Дети получат 12 тысяч сладких наборов.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградская государственная академия последипломного образования на 3 миллиона рублей закупает 12 тысяч новогодних подарков для детей военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО. Закупку сладких наборов у единственного поставщика разместили на сайте госзаказов, сообщает сайт volgograd.kp.ru

Согласно документам, за 3 миллиона поставщик должен до 25 декабря 2022 года поставить на склад заказчика 12 тысяч сладких новогодних наборов с конфетами и шоколадом. Каждый подарок для детей участников СВО из Волгоградской области должен весить не менее полкило. Внутри празднично оформленной картонной коробки должны быть 50 граммов молочного шоколада с новогодней символикой, 19 карамельных конфет и 19 шоколадных, среди которых «Конфилочка», «Филадель ночь», «Арсения», «Отражение люкс» и другие производства волгоградской кондитерской фабрики.

Ранее эта же академия уже объявляла большие закупки более ста тысяч новогодних подарков для волгоградских детей. Собирают в регионе и подарки для самих бойцов, которые находятся в учебных центрах и на передовой.