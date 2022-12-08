Под Волгоградом лебедь со сломанным крылом умирает в замерзающем озере

Волонтеры пытаются спасти лебедя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В озере Ильмень в Урюпинском районе Волгоградской области от холода и голода погибает лебедь со сломанным крылом. Местные жители распространяют в социальных сетях информацию о несчастной птице, однако вот уже несколько дней, в самые лютые морозы, лебедь остается посреди ледяного водоема.

«Остался молодой лебедь, не смог улететь, повреждено крыло! Пока водоем полностью не замерз, он плавает, но сейчас зима, морозы, птице не выжить! Местный житель обнаружил лебедя и готов помочь в поиске, но он один! Места там глухие, волонтеров так просто не найти», - пишут неравнодушные люди.

Местные власти пообещали помочь выловить птицу и доставить в питомник, волонтеры и сами пытались найти лебедя. Местность вокруг труднопроходимая, отыскать птицу так и не удалось. Волонтеры «Птичьего острова», которые были готовы приютить лебедя с условием помощи в отлове, предполагают страшное: раненая птица могла погибнуть от морозов. Однако надежда остается, и зоозащитники надеются на помощь.

- Мы несколько раз обследовали озеро и местность. Лебедя так и не удалось найти. Буквально сегодня осматривали. Птица могла переместиться в любое место. Скорее всего, так и произошло. От себя мы помогли и помогаем, чем можем, - добавил глава администрации Добринского сельского поселения Алексей Бондаренко.