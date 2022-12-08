Волгоградцам рассказали, что нужно делать при первых симптомах ОРВИ

При первых признаках ОРВИ следует пить как можно больше теплых жидкостей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе заболеваемость ОРВИ становится больше, в Волгограде и вовсе уже превышен эпидпорог. Первыми признаками болезни являются повышение температуры, головная боль, першение, насморк, слезотечение, слабость и потеря аппетита, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Санитарные врачи дали рекомендации, что необходимо делать, если появились симптомы острой респираторной вирусной инфекции.

Как только появилось недомогание, нужно остаться дома, отложи все дела. Один раз в 3 часа необходимо измерять температуру тела. Следует пить как можно теплой жидкости, например, чай, компоты, морсы, минеральную воду, регулярно проветривать комнаты. Санитарные врачи рекомендуют промывать нос соляным раствором. Если состояние ухудшаются, не надо заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу.

- Важно помнить, что симптомы гриппа и ОРВИ очень схожи, а лечение разное. Только лабораторная диагностика позволит установить вид возбудителя, а значит, определит прогноз заболевания и не позволит допустить осложнения, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Родителей просят не водить детей в школы и детсадах с насморком, повышенной температурой, болью в горле и кашлем, предупреждая об этом учителей.