Волгоградский фермер прогнозирует сокращение посевных площадей под овощи

В земле остались тонны моркови, свеклы и картофеля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский фермер Андрей Прошаков бьет тревогу: «10-15 градусные морозы похоронили надежды дособрать урожай овощей» в регионе. По его мнению, сельхозпроизводителям придется перепахать до 25% сгнившего в земле урожая. На полях остались тонны моркови, свеклы и картофеля. А в следующем году фермер прогнозирует сокращение посевных площадей под овощные культуры.

- Можно смело предположить, что могут сократиться посевные площади под овощи, - написал в своем тг-канале Андрей Прошаков. - Так как теперь, в отличие от этой весны, когда семенной материал, заготовленный еще в досанкционную осень, был в наличии у сельхозпроизводителей практически в полном объеме, были также и люди для сезонной работы на полях, так вот, к следующей весне по этим позициям радужных перспектив не просматривается.

При этом фермер отмечает, что убрать урожай до морозов волгоградские овощеводы не успели по разным причинам. И виновата в этом не только подпортившая уборочную погода, но и нехватка рабочих рук.