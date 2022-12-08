Под Волгоградом разбился микроавтобус с водителем и двумя пассажирами

Под Волгоградом водитель скончался водитель опрокинувшегося микроавтобуса Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 8 декабря, в Иловлинском районе в результате аварии погиб 68-летний водитель микроавтобуса «Хендэ», двое пассажиров находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 05.20 часов на 881 километре ФАД Р-22 «Каспий».

Известно, что водитель успел поменять резину на зимнюю. При этом на магистрали мужчина по какой-то причине потерял управление над транспортным средством. Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте работает следственно оперативная группа, экипажи отдельного батальона областной Госавтоинспекции. Движение осуществляется в штатном режиме. Выясняются все обстоятельства, - уточнили в полиции.

Также стражи порядка установили, что мужчина перевозил пассажиров, которые связались с ним через сервис поиска попутчиков.