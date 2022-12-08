Под Волгоградом два бензовоза не поделили дорогу и улетели на обочину

Водитель выехал на полосу встречного движения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два бензовоза попали в ДТП 7 декабря на трассе в Волгоградской области. Авария произошла примерно в 13.20 часов на территории Дубовского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, дорогу не поделили «Мерседес Бенз Актрос» и «Ивеко».

54-летний водитель «Мерседеса» ехал по магистрали «Сызрань-Саратов-Волгоград». На 616 километре мужчина пошел ан риск – выехал на полосу встречного движения и не успел вернуться обратно. В этот момент бензовоз на полной скорости влетел в другой транспорт. Оба бензовоза оказались на обочине.

- В результате ДТП 39-летний водитель автомобиля «Ивеко» доставлен в больницу, - уточнили в полиции.