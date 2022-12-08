В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий декабря в Волгограде вошли врач и менеджеры

Менеджеров с высокой зарплатой ищут многие компании. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В декабре в Волгограде топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий месяца возглавил врач флеболог с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц. От 70 до 110 тысяч работодатели готовы платить менеджерам по продажам и развитию. Рейтинг составил сервис SuperJob, проанализировав предложения компаний, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Квалифицированному флебологу, который будет заниматься диагностикой и лечением варикоза, в Волгограде предлагают зарплату от 150 тысяч рублей и помощь с переездом иногородним. Компания, выпускающая химическую продукцию, ищет менеджера по развитию бизнеса на 110 тысяч в месяц, помимо бонусов претенденту обещают оформить ДМС.

Третье, четвертое и пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий декабря в Волгограде занимают менеджеры по продажам. Три компании готовы платить им от 70-100 тысяч в месяц. Предлагают довольно высокие зарплаты в городе на Волге также в сфере ритейла и оптовых продаж, в IT и строительстве, на производстве и транспорте.